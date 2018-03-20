Конвенция о правах инвалидов меняет взгляд общества на эту категорию граждан - Самарасинха

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конвенция о правах инвалидов меняет взгляд общества на эту категорию граждан. Об этом заявил сегодня журналистам постоянный координатор ООН/ПРООН в Беларуси Санака Самарасинха.

"Я пробыл в Беларуси уже более пяти лет. Первые 2,5 года моей задачей было подписание и ратификация Конвенции. Потом фокус сдвинулся на повышение осведомленности людей в вопросах инвалидности, на устранение стереотипов, социальных и экономических барьеров, которые становятся на пути у этих людей, препятствуют им вести достойную жизнь и полностью реализовать свой потенциал. Конвенция меняет взгляд на людей с инвалидностью, через нее мы стараемся показать, что у них с нами равные права", - отметил Санака Самарасинха.

При исполнении Национального плана действий по реализации в Беларуси положений Конвенции о правах инвалидов была разработана Информационная стратегия по полноправному включению (инклюзии) людей с инвалидностью в общество. Для того, чтобы вдохнуть жизнь в стратегию, был организован конкурс для журналистов и блогеров "(In)клюзіўны погляд" на лучшее освещение темы инклюзии людей с инвалидностью, который пройдет с 20 марта по 15 ноября. "Хотелось бы, чтобы конкурс в хорошем смысле спровоцировал больше разговоров о людях с инвалидностью не только в Минске, но и по всей стране. Поэтому мы дали несколько месяцев, чтобы те журналисты, которые будут раскрывать тему людей с инвалидностью, действительно глубоко прочувствовали то, о чем пишут, прониклись и поняли истории людей", - подчеркнул постоянный координатор ООН.

Санака Самарасинха считает, что этот конкурс поможет в первую очередь самим журналистам глубже освещать тему инклюзии людей с инвалидностью. "В первую очередь, целевой аудиторией конкурса являются сами журналисты. Часто они представляют людей с инвалидностью либо как жертв, которые нуждаются в сочувствии, либо как супергероев, которыми мы должны восхищаться. А люди с ограниченными возможностями хотят, чтобы их рассматривали как обычных людей. Я думаю, благодаря этому конкурсу и историям журналисты научатся более правильно и глубоко подходить к освещению этой темы", - сказал он.

По словам постоянного координатора ООН, в составе жюри будут представители гражданского общества, члены различных организаций и сами люди с инвалидностью. Они определят лучшие работы в трех номинациях: "Лучшая журналистская история", "Лучшая фотоистория", "Лучшая видеоистория". Приз в каждой номинации будет соответствовать профессиональной деятельности журналиста. "Но я думаю, что самое важное не материальный приз, а платформа, которая позволит журналистам со своими работами выйти на международный уровень: это очень хорошая возможность продемонстрировать свою работу и рассказать о стране", - заключил Санака Самарасинха.-0-