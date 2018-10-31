Координационный совет общественных организаций планируется создать в Беларуси

31 октября, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Беларуси планируется создать республиканский координационный совет общественных организаций. Об этом сообщил сегодня в Могилеве во время встречи с идеологическим активом области заместитель главы Администрации Президента Владимир Жевняк, передает корреспондент БЕЛТА.

"Весной будущего года планируем провести масштабный форум с участием всех общественных организаций и объединений. Одним из вопросов на нем будет обсуждаться создание республиканского координационного совета. В стране действуют десятки общественных структур, которые поддерживают государственную политику, ведут конструктивный диалог с местными органами власти, но каждая из них как бы действует сама по себе. В итоге без координации и взаимодействия мы в чем-то недорабатываем и не получаем должного эффекта", - считает Владимир Жевняк.

Координационный орган поможет вырабатывать общую позицию по решению того или иного вопроса, проблемы, в том числе поможет более эффективно работать в подготовке предстоящих электоральных кампаний. "Цель у нас должна быть одна - стабильность, суверенитет, независимость, благосостояние нашего народа, а пути могут быть разными. Но если этот путь ведет к одной и той же цели - это здорово и разумно", - подчеркнул заместитель главы Администрации Президента.

Он также обратил внимание на необходимость обновления существующих общественных институтов. "В условиях, когда спрос на инициативу, креативность и динамичность в обществе будет возрастать, существование общественных объединений и организаций в том виде, в котором они сейчас находятся, не отвечает потребностям времени. Необходимо перейти на другой принцип работы - сетевой", - убежден Владимир Жевняк.

Заместитель главы Администрации Президента Беларуси во Дворце культуры области также ознакомился с выставкой-презентацией опыта идеологической работы в регионе и принял участие в торжествах, посвященных 100-летию ВЛКСМ.-0-