Космонавт Олег Новицкий готов к новому полету

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Космонавт Олег Новицкий по итогам заседания медицинской комиссии признан годным к новому старту. Радостной новостью он поделился с подписчиками на своей странице в Instagram, сообщает БЕЛТА.

Заседание комиссии прошло сегодня в Центре подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина в Звездном городке (Московская область). Эксперты оценивали данные обследований космонавта, которые проводились после приземления. "Вердикт - годен к очередному космическому полету! Осталось дождаться назначения в экипаж и вперед", - говорится в сообщении.

Олег Новицкий отправился на МКС вместе с экипажем миссии 50/51 американкой Пегги Уитсон и французом Тома Песке на корабле "Союз МС-03" с космодрома Байконур 17 ноября 2016 года. На орбите он провел 197 суток и вернулся на Землю 2 июня 2017 года. Эта экспедиция - уже второй его полет в космос. Первый раз он находился на орбите с 23 октября 2012 года по 16 марта 2013 года как командир корабля "Союз ТМА-06М". Олег Новицкий является уроженцем Червеня Минской области.-0-