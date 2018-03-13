Космонавт Олег Новицкий встретился с курсантами Военной академии и посетил свою малую родину

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уроженец Беларуси, космонавт Олег Новицкий в Год малой родины посетил родные края - город Червень Минской области, также он встретился с курсантами Военной академии и юными суворовцами. Об этом сообщили в эфире телеканала ОНТ, передает БЕЛТА.

Курсанты Военной академии к встрече с космонавтом подготовили множество вопросов. Их интересовали космические традиции, ощущения от нагрузок на МКС, вернется ли Олег Новицкий за штурвал самолета. Кроме этого, Герой России рассказал о своем детстве в Беларуси, учебе в школе.

Космонавт также ответил на вопросы воспитанников Минского суворовского военного училища и оставил памятную запись в Книге почетных гостей.-0-