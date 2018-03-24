Космонавты и астронавты из пяти стран встретились с юными художниками в Минске

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известные космонавты и астронавты из Беларуси, России, США, Франции и Германии стали почетными гостями финала национального отбора международного конкурса детского рисунка FAI Young Artists Contest 2018 в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Благодарим за теплый прием. Мы рады пообщаться с белорусской молодежью и вернемся к вам в сентябре, чтобы рассказать о космических полетах еще больше", - сказала президент Ассоциации участников космических полетов (АУКП) Бонни Данбар (США). В сентябре в Минске пройдет международный конгресс АУКП, который направлен прежде всего на популяризацию космических исследований.

Юные белорусские художники в своих конкурсных работах предложили новый взгляд на путешествие во времени и летательные аппараты. В национальном отборе международного конкурса детского рисунка по тематике "Полет в будущее" участвовали более 1400 работ. Из их числа выбрали 45 финалистов, рисунки которых можно посмотреть в зоне вылетов третьего этажа Национального аэропорта Минск. Сегодня были названы победители национального отбора в трех возрастных категориях. Лучшие рисунки направят в швейцарскую Лозанну, а их авторы смогут совершить полет на вертолете, самолете, автожире или даже прыгнуть с парашютом.

Жюри возглавил уроженец Беларуси, летчик-космонавт, герой России Олег Новицкий. "Работы детей просто замечательные, выбирать было очень сложно", - отметил он. В состав жюри также входили белорусская гимнастка Любовь Черкашина, телеведущая Светлана Боровская и другие известные люди Беларуси.

Международная авиационная федерация (FAI) уже более 30 лет проводит ежегодный конкурс рисунков среди детей и молодежи от 7 до 18 лет. Год назад благодаря инициативе со стороны Белорусской федерации авиационного спорта (БФАС) юные таланты из Беларуси впервые боролись за победу в международном финале.

Ассоциация участников космических полетов - международная некоммерческая организация, объединяющая космонавтов из многих стран, созданная в 1985 году для обмена опытом в области пилотируемых космических полетов. Международный конгресс АУКП ежегодно собирает космонавтов, а также представителей научно-исследовательских учреждений и национальных космических агентств. 31-й конгресс состоится в Минске 9-15 сентября. Приглашены около 350 человек, в том числе 150 космонавтов. Программа конгресса включает заседания пленарное и технических секций, выставку космических технологий. Делегаты выступят перед представителями различных организаций и высших учебных заведений Беларуси, а также познакомятся с культурно-историческим наследием страны.-0-