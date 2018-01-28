Костевич: декрет №1 призван помочь в трудоустройстве тем, кто в этом заинтересован

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Декрет №1 призван помочь в трудоустройстве тем, кто в этом заинтересован, заявила министр труда и социальной защиты Беларуси Ирина Костевич в программе "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"В преамбуле декрета №1 четко обозначено - мы идем на содействие, стимулирование занятости. На мой взгляд, декрет - это один из документов пакета по либерализации бизнеса. Мы создали условия, а теперь максимально будем содействовать в трудоустройстве. Поможем тем, кто заинтересован в работе", - сказала Ирина Костевич.

Декретом предусмотрено создание постоянно действующих комиссий при местных органах власти. По словам министра, аналогичный опыт работы уже имеется, он был наработан в 2017 году. Роль таких комиссий - подойти индивидуально к каждому человеку. Конечно, нельзя разработать алгоритм для каждой трудной жизненной ситуации, иногда жизнь преподносит действительно много сюрпризов, отметила министр. Однако такие комиссии должны изучить обстоятельства, почему человек попал в трудную жизненную ситуацию, разобраться, оказать, если необходимо, помощь в трудоустройстве, а может быть решить проблему.

Бесспорно, большой пласт работы при этом ляжет на плечи органов местной власти, отметила руководитель ведомства. Однако опыт 2017 года дал положительные результаты. Помощь в трудоустройстве, решении ряда вопросов была оказана действительно многим гражданам, поэтому такая работа только продолжится.

В этой связи Ирина Костевич отметила актуальность ярмарок вакансий - площадок, на которых прежде всего можно познакомиться с будущим нанимателем, пройти несколько собеседований. Что касается служб занятости, за прошлый год они помогли трудоустроиться почти 200 тыс. человек. Это свидетельствует о том, что такие услуги государства востребованы.

Вторая часть декрета №1 предусматривает стимулирование к занятости, возможно, через "рубль", отметила Ирина Костевич. "Для тех, кто находится в трудоспособном возрасте и не хочет работать, не считает нужным, (предусмотрено) полное возмещение затрат тех услуг, которые льготируются государством. Это и транспорт, образование, здравоохранение, услуги ЖКХ", - сказала руководитель ведомства. Какие именно это будут услуги, определят к 1 апреля.-0-