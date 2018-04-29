Костевич: ядро перечня трудных жизненных ситуаций планируется сформировать в мае-июне

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ядро перечня трудных жизненных ситуаций планируется сформировать в мае-июне. Об этом сегодня в эфире телеканала "Беларусь 1" сообщила министр труда и социальной защиты Ирина Костевич, передает БЕЛТА.

Министр рассказала, как готовится перечень трудных жизненных ситуаций, которые будут служить основанием для исключения из базы трудоспособных граждан, не занятых в экономике. В мае представители Минтруда и соцзащиты планируют выехать во все регионы, провести семинары, встретится с представителями комиссий по содействию занятости, которые начали действовать с прошлого года. Ирина Костевич отметила, что предстоит наработать пакет предложений с их стороны. "Думаю, что в мае-июне мы уже попытаемся какое-то ядро сформировать", - сказала глава ведомства. Она добавила, что в 2018-м в комиссии обратилось более 3 тыс. граждан.

Ирина Костевич прокомментировала перспективы расширения перечня услуг, которые незанятым в экономике трудоспособным гражданам, придется оплачивать в полном объеме. По мнению министра, прежде, чем расширять этот список, необходимо посмотреть, как заработают нормы по ЖКХ. "Надо сначала увидеть практику. Самое главное, чтобы эта система работала – не ради сбора денег через полное возмещение затрат. Самое главное – активность на рынке труда со стороны населения", - подчеркнула она.-0-