Костевич на местах изучит результаты тестирования базы не занятых в экономике

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр труда и социальной защиты Ирина Костевич намерена на местах изучить результаты тестирования базы не занятых в экономике. Об этом министр сообщила сегодня, отвечая на вопросы журналистов, передает корреспондент БЕЛТА.

Ирина Костевич рассказала, что сейчас идет тестирование базы. В ближайшее время, в конце октября - начале ноября, министр планирует выехать в регионы для анализа результатов.

Как сообщалось, база не занятых в экономике трудоспособных граждан будет сформирована к 1 декабря этого года, чтобы уже с 2019-го включенные в нее люди возмещали услуги по полной стоимости.

Сегодня на основе примерного положения о постоянно действующей комиссии по координации работы по содействию занятости населению в регионах приняты собственные положения, актуализирован состав таких комиссий. Всего в республике их действует 143.

Кроме того, завершено формирование примерного перечня трудных жизненных ситуаций, по которым граждан, подпадающих под действие декрета, полностью или частично освободят от оплаты ЖКУ по экономически обоснованным тарифам. При подготовке типовых рекомендаций для территориальных комиссий учтен накопленный ими ранее опыт. Те, кто потенциально может быть освобожден полностью или частично от уплаты ЖКУ, смогут обращаться в комиссии по координации работы по содействию занятости населения по месту жительства.-0-