14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кратковременные дожди и грозы ожидаются в Беларуси 15 мая, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах - грозы. Ветер прогнозируется юго-восточный 3-8 м/с, при грозах порывы до 14 м/с.
Температура воздуха ночью составит 7-13 градусов выше нуля, днем ожидается 18-24 градуса тепла.-0-
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