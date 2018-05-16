16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кратковременные дожди и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 17 мая, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В четверг будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер прогнозируется юго-восточный, южный 4-9 м/с, с порывами до 14 м/с, днем местами до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит 9-15 градусов выше нуля. Днем будет 19-25 градусов тепла, по западу страны - плюс 16 - плюс 18.-0-

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