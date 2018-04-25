25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кратковременные дожди и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 26 апреля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В четверг будет облачно с прояснениями. Ночью на большей части территории страны, днем местами пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах ожидаются грозы. Ветер прогнозируется западный 5-10 м/с, с порывами до 14 м/с, местами - до 15-18 м/с.
Температура воздуха ночью составит 5-11 градусов выше нуля, по юго-востоку - до плюс 13. Днем будет 12-18 градусов тепла.-0-
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