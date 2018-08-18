18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кратковременные дожди ожидаются по востоку Беларуси 19 августа, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет облачно с прояснениями. Преимущественно по восточной половине страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Ветер будет переменных направлений, слабый до умеренного, при грозах порывистый.

Температура воздуха в ночные и утренние часы составит 12-18 градусов тепла, во второй половине дня воздух прогреется до 23-29 градусов.-0-

Прогноз погоды в городах Беларуси можно узнать здесь