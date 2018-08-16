16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кратковременные дожди ожидаются в Беларуси 17 августа, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Будет облачная с прояснениями погода, ночью в основном без осадков. Днем местами, преимущественно по юго-восточной части страны, пройдут кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром в отдельных районах прогнозируется слабый туман. Ветер будет северо-восточный, восточный 2-7 м/с, при грозах порывы достигнут 14 м/с.
Температура воздуха ночью составит 11-17 градусов тепла, местами - плюс 8-10 градусов. Днем воздух прогреется до 21-27 градусов.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3283 BYN
|2.33 BYN
|2.34 BYN
|USD
|2.0548 BYN
|2.05 BYN
|2.055 BYN
|RUB
|3.0865 BYN
|3.057 BYN
|3.08 BYN