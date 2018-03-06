Кравченко обсудил с главой представительства МОМ в Беларуси сотрудничество в сфере миграции

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко провел сегодня встречу с главой представительства Международной организации по миграции в Беларуси Зейналом Гаджиевым, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД.
В ходе встречи обсуждены перспективы сотрудничества в сфере миграции, в том числе в рамках проектов, финансируемых Европейским союзом.-0-
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