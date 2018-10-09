Критерии определения социально опасного положения детей пересматриваются в Беларуси

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси разрабатывается новый документ, который определит критерии социально опасного положения для детей в семьях. Об этом сообщила главный специалист управления социальной, воспитательной и идеологической работы Министерства образования Елена Симакова на пресс-конференции, приуроченной ко Дню матери, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы сейчас заняты разработкой постановления о порядке признания детей находящимися в социально опасном положении. В этот документ мы пытаемся вложить все основные положения о том, что семья - это институт, который может сам воспитывать детей и должен это делать. Вмешательство возможно только в крайнем случае, когда есть угроза для детей", - сказала Елена Симакова. По ее словам, чем младше ребенок, тем больше для него угроза, "потому что одно дело - оставить без присмотра маленького ребенка, и совсем другое - подростка".-0-