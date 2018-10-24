Кручанов: строительство соцжилья - один из успешных примеров белорусско-китайского сотрудничества

24 октября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Совместный с Китаем проект по строительству в Беларуси социального жилья является одним из успешных примеров сотрудничества. Такое мнение выразил первый заместитель министра архитектуры и строительства Александр Кручанов сегодня на торжественной церемонии открытия в Минске проекта по второму этапу строительства социального жилья с привлечением технико-экономической помощи китайского правительства, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Кручанов назвал очень важным состоящий из трех этапов проект возведения в различных регионах Беларуси социального жилья. Квартиры будут выделяться для социально уязвимых слоев населения, при этом оставаясь в коммунальной форме собственности.

Это не единственный совместный с Китаем проект, сказал первый замминистра. Он подчеркнул важность того, что в Беларуси был успешно завершен первый этап строительства, в соответствии с которым возведено 16 социальных домов. "Очень важно, что мы помогаем друг другу и успешно реализуем совместные проекты", - заметил он.

В свою очередь заместитель председателя Мингорисполкома Виктор Лаптев подчеркнул, что у белорусской столицы тесные контакты с китайскими партнерами. Благодаря реализации совместных проектов улучшается инфраструктура города, а в 2019 году будет сдан в эксплуатацию 80-квартирный социальный дом. Возведение социального жилья является одним из важных направлений развития города.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Беларуси Цуй Цимин подчеркнул взаимность поддержки КНР и Беларусью друг друга. Он отметил, что Беларусь оказывала помощь Китаю в ликвидации последствий разрушительных землетрясений.-0-