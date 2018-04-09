Крупные инфраструктурные проекты реализуют в пунктах пропуска "Берестовица" и "Урбаны"

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Таможенные органы Беларуси планируют осуществить два крупных инфраструктурных проекта в пунктах пропуска "Берестовица" и "Урбаны", их реализация поспособствует укреплению безопасности в преддверии II Европейских игр и чемпионата мира по хоккею, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

Проект "Строительство перебазируемой рентгеновской сканирующей системы контроля транспортных средств в пункте пропуска "Берестовица" будет реализовываться по программе трансграничного сотрудничества "Польша-Беларусь-Украина" на 2014-2020 годы. Вклад ЕС по проекту составит 4,05 млн евро. Ведущим бенефициаром выступает Гродненская региональная таможня. Проект поддержан и согласован с партнером - Подляским воеводством Польши. Реализация проекта предполагает строительство инспекционно-досмотрового комплекса, включая рентгеновскую сканирующую систему, защитное здание и здание для персонала, системы инженерного обеспечения, подготовку экспертов для работы, организацию ускоренного досмотра транспортных средств, обмен опытом по использованию сканограмм с польскими партнерами. Инфраструктурный проект будет способствовать улучшению управления границей благодаря проведению операций таможенного контроля с использованием метода неинтрузивного досмотра. Проект находится на рассмотрении Европейской комиссии.

По программе трансграничного сотрудничества "Латвия-Литва-Беларусь" на 2014-2020 годы в 2017 году разработан и подан на рассмотрение ЕС еще один крупный инфраструктурный проект - "Модернизация пункта пропуска "Урбаны-Силене". Вклад ЕС в реализацию данного проекта составит около 3,5 млн евро.

Также Государственный таможенный комитет выступает бенефициаром по проектам "Улучшение инфраструктуры пунктов пропуска "Патерниеки" и "Григоровщина" и "Модернизация пограничного пункта пропуска "Мядининкай".-0-