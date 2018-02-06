6 февраля, Поставы /Корр. БЕЛТА/. Крупные торговые сети настроены на развитие партнерских отношений с Белкоопсоюзом. Об этом сегодня заявили журналистам бизнесмены, которые принимают участие в совместном заседании Совета по взаимодействию органов местного самоуправления при Совете Республики и правления Белкоопсоюза, передает корреспондент БЕЛТА.

Операционный директор торговой сети "Евроопт" Владлен Атрошкин отметил, что с Белкоопсоюзом у компании складывается конструктивный диалог. "Очень рассчитываем на партнерство. Мы перешли от этапа обсуждения общих возможностей к проработке конкретных моделей. Мы сможем сотрудничать в регионах, где Белкоопсоюзу по объективным причинам тяжело", - сказал Владлен Атрошкин. По его словам, о конкретных форматах говорить пока рано, но так или иначе это задача 2018 года.

Председатель совета директоров ООО "Табак-инвест" Павел Топузидис подчеркнул, что для организации качественного торгового обслуживания сетевики и потребкооперация должны быть партнерами. "Нужна не конкуренция, а партнерство, - считает он. - Это самое главное".

В качестве примера Павел Топузидис привел проект по комплексному торговому обслуживанию населения в сельской местности, который ООО "Табак-инвест" реализует в Шкловском районе совместно с Белкоопсоюзом.

Участники заседания во время посещения универсама

Как сообщалось, проект по комплексному торговому обслуживанию населения в сельской местности и небольших населенных пунктах обсуждался в сентябре 2017 года на встрече Президента Александра Лукашенко и председателя совета директоров ООО "Табак-инвест" Павла Топузидиса.

Проект предусматривает собой возведение большого, площадью около 3 тыс. кв.м, супермаркета (стройка уже идет в Шклове), а также строительство или замену имеющихся магазинов (около 13) в агрогородках. Планировалось, что головной магазин в Шклове будет готов летом 2018 года. Как отмечалось на встрече с главой государства, в случае успешной реализации этого проекта, аналогичную схему можно будет в последующем использовать по всей стране.

На заседании в Поставах рассматриваются пути повышения эффективности торгового обслуживания на селе. Отдельно парламентарии рассматривают вопросы повышения конкурентоспособности организаций потребкооперации и совершенствования их деятельности. Участники заседания посетили торговые объекты и промышленно-перерабатывающий комплекс Поставского района: мясоперерабатывающий, квасильно-засолочный цеха, хлебозавод, овощехранилище.-0-