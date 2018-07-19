Культурологические и лингвистические экспертизы начали проводить в ГКСЭ

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Культурологические и лингвистические экспертизы начали проводить в Государственном комитете судебных экспертиз (ГКСЭ), сообщила БЕЛТА официальный представитель ГКСЭ Анна Жданова.

Судебная лингвистическая экспертиза может быть назначена по различным категориям дел, при рассмотрении которых требуется толкование текста. Эксперты будут отвечать на вопрос, касающийся установления смыслового содержания текста. Культурологическая экспертиза призвана решать вопросы, относятся ли представленные объекты к порнографическим материалам и (или) предметам порнографического характера.

В настоящее время в ГКСЭ проводится более 160 видов (подвидов) экспертиз и исследований. Перед экспертами стоит задача внедрять в практику новейшие научные разработки и современные методики, способствующие совершенствованию экспертной деятельности. За время существования Госкомитета кардинально переоснащены экспертные подразделения, специализирующиеся на производстве высокотехнологичных экспертиз.-0-