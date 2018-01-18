Купание в ледяной воде на Крещение к духовной жизни отношения не имеет - священник

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Купание в ледяной воде на Крещение к духовной жизни отношения не имеет, сообщил корреспонденту БЕЛТА руководитель информационного отдела Минской епархии Белорусской православной церкви протоиерей Евгений Громыко.

"К купанию на Крещение я отношусь как к процедуре закаливания, тем более если человек занимается этим постоянно, - рассказал протоиерей Евгений Громыко. - Но к духовной жизни это не имеет никакого отношения".

"Когда читаем в храме молитву на освящение воды, в ней мы просим у Бога здоровья и сил людям, которые пьют эту воду, которые ею окропляются. Но ничего не говорится о тех, кто окунается в воду, ни в каких богослужебных текстах это не упоминается", - отметил собеседник.

По его мнению, человеку, который решил подвергнуть свой организм стрессу и окунуться в прорубь, следует в первую очередь учитывать состояние своего здоровья, чтобы избежать возможных негативных последствий. "Нужно с осторожностью подходить к этому вопросу, и всем поголовно лезть в холодную воду я бы все-таки не советовал", - сказал священнослужитель.

Он отметил, что зачастую люди крещенской водой пытаются "смыть грехи", однако у церкви на этот вопрос есть своя точка зрения. "Для того, чтобы, как говорят в народе, смыть грехи, нужно прийти в храм, помолиться, принять участие в таинствах (прежде всего в таинстве покаяния)", - пояснил руководитель информационного отдела Минской епархии.

А то, что после крещенского купания люди, по их признанию, "чувствуют некий прилив сил, им кажется, что они заново родились", является чисто физиологическим ощущением, отметил он. "Это ощущение порождает стресс, который испытывает непривычный к подобного рода процедурам организм", - подчеркнул протоиерей Евгений Громыко.

Крещение Господне, или Богоявление, празднуется православной церковью 19 января по новому стилю. Накануне праздника, 18 января, установлен строгий пост.

Как сообщалось, в Беларуси купание во время Крещения будет организовано в районе 53 спасательных станций и 34 спасательных постов. В мероприятиях будут задействованы работники ОСВОДа и МЧС, на них будут присутствовать правоохранители и медики. Ожидается, что по всей стране в крещенских купаниях примут участие более 100 тыс. человек.-0-