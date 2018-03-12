12 марта, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Австрии, постоянный представитель Беларуси при международных организациях в Вене Елена Купчина избрана заместителем председателя Комиссии ООН по наркотическим средствам. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в белорусской дипломатической миссии в Австрии.

Избрание состоялось на первом пленарном заседании 61-й сессии Комиссии ООН по наркотическим средствам (КНС), которая 12 марта началась в Венском международном центре. Это избрание является свидетельством высокого международного авторитета Беларуси в сфере борьбы с мировой проблемой наркотиков.

В работе главного директивного органа ООН в сфере международного контроля над наркотиками участвует около 100 делегаций государств - членов ООН, межправительственных и неправительственных организаций, в том числе делегация Беларуси во главе с заместителем министра иностранных дел Андреем Дапкюнасом. В центре внимания сессии - подготовка к заседанию высокого уровня по обзору выполнения политической декларации и плана действий ООН по наркотикам, запланированному на март 2019 года.

На мероприятии состоится обсуждение ключевых аспектов проблемы наркотиков - профилактики и лечения наркомании, борьбы с наркопреступностью, включая противодействие отмыванию денег и содействие сотрудничеству правоохранительных органов, реализации программ альтернативного развития. Особое внимание КНС уделит проблеме распространения новых наркотических и психоактивных веществ. Ожидается, что комиссия примет решение о постановке двенадцати таких веществ под международный контроль.

Глава белорусской делегации выступил во время общей дискуссии. Белорусский дипломат особо подчеркнул, что мировая проблема наркотиков наносит значительный ущерб безопасности, стабильности и социально-экономическому развитию государств. Андрей Дапкюнас проинформировал о приоритетах государственной антинаркотической политики Беларуси, практических результатах в сфере борьбы с наркотиками, активном вкладе Беларуси в противодействие наркокриминалу на международном уровне.

Он напомнил, что Беларусь является единственным государством в мире, в котором на законодательном уровне запрещены 98% известных наркотиков. Заместитель министра отметил, что особое внимание уделяется в Беларуси противодействию наркомании среди детей и подростков, включая усилия страны на международной арене по содействию осуществлению программ и стратегий, касающихся семьи и школы, для профилактики употребления наркотиков среди детей и подростков.-0-