Курган Дружбы в 59-й раз станет местом встречи ветеранов Беларуси, России и Латвии

1 июля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Встреча ветеранов Великой Отечественной войны и партизанского движения Беларуси, России и Латвии состоится сегодня на Кургане Дружбы на стыке трех стран, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Верхнедвинского райисполкома Надежда Москвичева.

Организатором 59-й встречи фронтовиков, партизан и подпольщиков трех государств является белорусская сторона. Согласно ритуалу мероприятие начнется с шествия колонн с территории трех стран по тропинкам к Кургану Дружбы. Официальную часть торжеств продолжит митинг с выступлениями ветеранов, церемонией возложения венков и цветов к монументам героям-комсомольцам деревни Прошки, который расположен на белорусской стороне. Затем участники перейдут на российскую территорию к памятнику разведчицы партизанского отряда Марии Пынто. В часовне Сергия Радонежского состоится лития по погибшим в годы Великой Отечественной войны. Во время торжественной части запланированы выступления глав делегаций: председателя Витебского облисполкома Николая Шерстнева, временно исполняющего обязанности губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и депутата Сейма Латвии Артура Рубикса.

Участники мероприятия вспомнят боевых товарищей, почтят их память минутой молчания. Затем показательное выступление продемонстрируют бойцы 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады, концертную программу представит академический ансамбль песни и танца Вооруженных Сил Беларуси. Завершится встреча вечером воспоминаний около импровизированного партизанского костра дружбы.

"Кроме того, уже несколько лет практикуется встреча молодых людей трех стран возле молодежного костра. Запланировано конкурсы, батл военных песен, лазертаг. Приедет и музей-бус "Цветы Великой Победы" с выставкой", - рассказала Надежда Москвичева.

В программе также реконструкция партизанской деревни с интерактивными площадками, где будут оформлены блиндаж штаба, медсанчасть, комната связистов, кухня, лесная школа. В мероприятии запланировано участие более 1 тыс. человек.

Курган Дружбы был насыпан в 1959 году на границе трех республик - БССР, РСФСР и Латвийской ССР в честь боевого содружества партизан трех республик. Земля для него взята с могил партизан и воинов Красной армии, с мест гибели Александра Матросова, Клавдии Назаровой, Леонида Голикова, Марии Порываевой и других героев. К кургану проложены три аллеи: из Беларуси - березовая, из России - кленовая, из Латвии - липовая. На вершине Кургана растет дуб - символ нерушимой дружбы трех народов. На трех гранитных плитах на трех языках написано: "Курган Дружбы воздвигнут на стыке границ трех братских республик в честь боевой дружбы, скрепленной кровью в годы Великой Отечественной войны русских, белорусских и латышских партизан. Открыт 3 июля 1959 года". На территории комплекса протекает речка Синяя, являющаяся ныне границей между Россией и Латвией.-0-