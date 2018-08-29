29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Курсанты-пограничники 2 сентября примут присягу на площади Государственного флага, сообщили БЕЛТА в Институте пограничной службы.
На верность народу Беларуси присягнут более 90 будущих пограничников. Как отметили в институте, в этом году на 92 места в вузе претендовали 397 человек. Из всех поступивших более трети - выпускники военно-патриотических классов, кадетских училищ и Минского суворовского военного училища. Среди первокурсников пять человек имеют опыт службы на границе.
В мероприятии кроме представителей Госпогранкомитета и института планируют принять участие почетные гости из Министерства образования, Мингорисполкома и Белорусской православной церкви. Присутствовать будут родные и близкие курсантов.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4205 BYN
|2.416 BYN
|2.422 BYN
|USD
|2.0735 BYN
|2.072 BYN
|2.075 BYN
|RUB
|3.0468 BYN
|3.04 BYN
|3.05 BYN