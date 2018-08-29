29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Курсанты-пограничники 2 сентября примут присягу на площади Государственного флага, сообщили БЕЛТА в Институте пограничной службы.

На верность народу Беларуси присягнут более 90 будущих пограничников. Как отметили в институте, в этом году на 92 места в вузе претендовали 397 человек. Из всех поступивших более трети - выпускники военно-патриотических классов, кадетских училищ и Минского суворовского военного училища. Среди первокурсников пять человек имеют опыт службы на границе.

В мероприятии кроме представителей Госпогранкомитета и института планируют принять участие почетные гости из Министерства образования, Мингорисполкома и Белорусской православной церкви. Присутствовать будут родные и близкие курсантов.-0-