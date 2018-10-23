Курсанты российских вузов отработали тактику ликвидации ЧС на полигоне под Борисовом

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тактико-специальные учения прошли сегодня на полигоне оперативно-тактической подготовки под Борисовом, сообщили БЕЛТА в Университете гражданской защиты МЧС Беларуси.

Боевую подготовку, слаженность и правильность действий при ликвидации чрезвычайных ситуаций, умение работать с различным аварийно-спасательным инструментом и оборудованием отрабатывали курсанты из двух вузов МЧС России. Особое внимание на учениях уделялось тактике тушения пожаров в сельских населенных пунктах и на железнодорожном транспорте.

С 14 по 26 октября Университет гражданской защиты МЧС Беларуси, Академия государственной противопожарной службы (Москва) и Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России реализуют программу по обмену опытом. В российские вузы МЧС прибыли 30 третьекурсников белорусского вуза, а Беларусь посетили 28 курсантов из Москвы и северной столицы России.-0-