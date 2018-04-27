Легкий: на выставке СМИ особое место займет день региональной прессы

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На XХII Международной специализированной выставке "СМІ ў Беларусі" особое место займет день региональной прессы. Об этом сообщил на пресс-конференции заместитель министра информации Павел Легкий, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам замминистра, развитию региональных СМИ нужно уделять больше внимания, и уже начата работа по улучшению качества региональных СМИ. На выставке СМИ пройдет презентация прессы регионов.

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