Лесхозы реализовали более 150 тыс. новогодних деревьев в предпраздничные дни

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лесхозы реализовали 151 392 новогодних дерева в предпраздничные дни, что на 8 тыс. больше, чем в прошлом году, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства лесного хозяйства Беларуси.

Активнее всего торговля была налажена Минским ГПЛХО: за предпраздничные дни объединение реализовало почти 40 тыс. деревьев. К слову, продукция лесхозов Минской области была представлена как в регионах, так и в столице.

Как показывает анализ продаж, наибольшей популярностью у белорусов пользуются пушистые ели. Это новогоднее дерево в качестве главного атрибута праздника выбирают 9 из 10 покупателей. Вместе с тем, более 15 тыс. белорусов в этом году остановили свой выбор на сосне. Еще более 1,5 тыс. человек приобрели новогодние деревья в кадках.

В целом по стране лесхозами была организована работа более чем 1,1 тыс. елочных базаров. Наиболее низкие цены на новогодние деревья отмечались традиционно в лесничествах. К примеру, ели до 1 м там стоили всего от Br5.-0-