Летняя оздоровительная кампания прошла в штатном режиме - Болбатовский

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Летняя оздоровительная кампания прошла в штатном режиме. Об этом сегодня журналистам сообщил директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский, передает корреспондент БЕЛТА.

"Летняя оздоровительная кампания 2018 года прошла без несчастных случаев, массовых вспышек различных заболеваний, инфекций. В целом было обеспечено безопасное пребывание детей в стационарных лагерях", - сказал Геннадий Болбатовский.

Он отметил, что этим летом оздоровление прошли более 380 тыс. детей. "Мы ушли от плановых объемов, этим летом отдохнули дети, которые хотели и имели право, здесь действован заявительный принцип. На сегодняшний момент выделяется достаточно финансовых средств, чтобы обеспечить отдыхом всех желающих. На проведение летней оздоровительной кампании Республиканскому центру было выделено более Br43 млн", - проинформировал руководитель.

"Мы ратуем за то, чтобы большее количество детей ежегодно оздоравливалось в стационарных круглосуточных лагерях. Надо сказать, что мы остановили негативную тенденцию массового закрытия лагерей. Еще пять лет назад ежегодно закрывалось по 20-25 лагерей", - добавил Геннадий Болбатовский.

В детском оздоровительном лагере "Борок" проходит совместный выездной республиканский семинар-совещание Министерства образования и Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения (РЦО), посвященный итогам детской летней оздоровительной кампании 2018 года. В нем принимает участие министр образования Игорь Карпенко, директор РЦО Геннадий Болбатовский, представители республиканских органов госуправления, областных и Минского городского исполнительных комитетов, стационарных оздоровительных лагерей.-0-