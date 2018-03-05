Либерализация в природоохранной сфере не ухудшит состояние атмосферного воздуха - Минприроды

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Либерализация деятельности субъектов хозяйствования в природоохранной сфере, предусмотренная декретом №7 "О развитии предпринимательства", не ухудшит состояние атмосферного воздуха. Об этом сообщила сегодня во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА начальник управления правового обеспечения Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Елена Корякина.

Она пояснила, что если валовое количество загрязняющих веществ не превышает 3 т в год, а загрязняющих веществ первого класса опасности - 10 кг, то субъектам хозяйствования не нужно будет получать разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух и составлять иные документы.

На вопрос, не повлечет ли изменение природоохранных требований увеличения количества загрязняющих выбросов, Елена Корякина ответила: "Суммарно определены достаточно большие показатели, поэтому мы не прогнозируем такого негативного эффекта на атмосферный воздух. Учитывая, что сейчас будем строить работу, основываясь на минимизации вмешательства в бизнес, мы должны исходить из принципа добросовестности бизнеса и рассчитываем на высокую степень его ответственности".

Заместитель директора по государственной экологической экспертизе Республиканского центра государственной экологической экспертизы и повышения квалификации руководящих работников и специалистов Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Шахэмиров подчеркнул, что вне независимости от необходимости получения разрешительной документации на стадии государственной экологической экспертизы будет проводиться оценка возможности размещения объекта и выбросов соответствующего объема загрязняющих веществ в атмосферный воздух.-0-

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