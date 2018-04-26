Литовская сторона из-за сбоев информационных систем не принимает грузовой транспорт

26 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Литовская сторона из-за сбоев информационных систем не принимает грузовые транспортные средства, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гродненской региональной таможне.

Сегодня ночью осуществлялся неритмичный прием литовской стороной грузовых транспортных средств в пунктах пропуска, расположенных на белорусско-литовской границе.

"С 5 часов из-за сбоев в работе информационных систем сопредельной стороной не принимаются транспортные средства, что вызвало скопление автомобилей на въезд в Литовскую Республику", - отметили в Гродненской региональной таможне. Сейчас выезда ожидают свыше 800 грузовиков.

Таможенники просят перевозчиков учитывать эту информацию при пересечении границы. К слову, на польском направлении в зоне действия Гродненской региональной таможни очередей нет.-0-