4 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Литовская сторона возобновила прием грузового транспорта в пунктах пропуска на границе с Беларусью, сообщили БЕЛТА в Гродненской региональной таможне.

Как сообщалось, из-за сбоев информационных систем утром 4 мая литовской стороной оформление транспортных средств проводились в ручном режиме.

"В настоящее время литовской стороной начал осуществляться прием грузовых транспортных средств во всех пунктах пропуска на белорусско-литовской границе. По информации, полученной от таможенной службы Литвы, программные продукты работают корректно", - отметили в Гродненской региональной таможне. В данный момент въезда в Литву ожидают порядка 400 большегрузных автомобилей.

Перевозчиков просят учитывать эту информацию при планировании маршрута.-0-