Лобович: задача местных органов власти при реализации декрета №1 - дойти до каждого человека

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задача местных органов власти при реализации декрета №1 - дойти до каждого человека, рассмотреть его ситуацию с трудоустройством и помочь, сформировав списки не занятых в экономике граждан на принципах социальной справедливости и с индивидуальным подходом. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции первый заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Лобович, передает корреспондент БЕЛТА.
"Республиканская база не занятых в экономике будет формироваться на основе имеющихся ресурсов госорганов и использоваться местными органами власти для конкретной выверки списков граждан, которые будут считаться не занятыми в экономике. Граждане об этом узнают от местных органов власти, задача которых - дойти до каждого гражданина, который потенциально может попасть в эти списки, и оказать содействие, предложить свои услуги по трудоустройству, переобучению и другим формам эффективной политики содействия занятости", - отметил Андрей Лобович.
При этом каждый гражданин, когда будут формироваться списки, может обратиться в комиссию или администрацию района, в Мингорисполком и заявить о том, что ему нужна работа, у него трудная жизненная ситуация. Это могут сделать и члены его семьи.
Президент Беларуси 25 января подписал декрет №1, которым предусмотрены меры по содействию занятости населения. Документ направлен в первую очередь на активизацию работы органов власти по максимальному содействию гражданам в трудоустройстве, стимулированию трудовой занятости и самозанятости населения.-0-
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