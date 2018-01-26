Лобович: задача местных органов власти при реализации декрета №1 - дойти до каждого человека

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задача местных органов власти при реализации декрета №1 - дойти до каждого человека, рассмотреть его ситуацию с трудоустройством и помочь, сформировав списки не занятых в экономике граждан на принципах социальной справедливости и с индивидуальным подходом. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции первый заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Лобович, передает корреспондент БЕЛТА.

"Республиканская база не занятых в экономике будет формироваться на основе имеющихся ресурсов госорганов и использоваться местными органами власти для конкретной выверки списков граждан, которые будут считаться не занятыми в экономике. Граждане об этом узнают от местных органов власти, задача которых - дойти до каждого гражданина, который потенциально может попасть в эти списки, и оказать содействие, предложить свои услуги по трудоустройству, переобучению и другим формам эффективной политики содействия занятости", - отметил Андрей Лобович.

При этом каждый гражданин, когда будут формироваться списки, может обратиться в комиссию или администрацию района, в Мингорисполком и заявить о том, что ему нужна работа, у него трудная жизненная ситуация. Это могут сделать и члены его семьи.

Президент Беларуси 25 января подписал декрет №1, которым предусмотрены меры по содействию занятости населения. Документ направлен в первую очередь на активизацию работы органов власти по максимальному содействию гражданам в трудоустройстве, стимулированию трудовой занятости и самозанятости населения.-0-

Вопрос об увеличении размера пособия по безработице пока не рассматривается - Минтруда "В прошлом году правительством прорабатывались и были внесены предложения по внедрению системы страхования от безработицы, по увеличению размера пособия, но на данном этапе пока эти меры преждевременные", - пояснил Андрей Лобович.

Работа в Минске есть для каждого, у кого есть желание трудиться "Сегодня в Минске более 11 тыс. вакансий. На одного безработного у нас более 5 вакансий. Работа есть и для людей, которые имеют рабочую профессию, и для специалистов", - сказала Жанна Романович.