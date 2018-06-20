Лучшие мебельщики представят в Минске свои новинки

Производителям и продавцам мебели в современных экономических условиях важно уметь управлять ассортиментом. И это неудивительно: мебель для современного покупателя — это инвестиция, которую обдумывают заранее с расчетом на долгосрочную перспективу. Кроме того, нынче актуален тренд не на мебель, а на интерьер в целом.

Прочувствовать текущие и перспективные потребности рынка, оценить деятельность коллег, занятых в данной сфере, узнать запросы покупательской аудитории лучше всего на специализированных экспозиционных площадках. В Беларуси такой площадкой является 25-я Международная специализированная выставка-ярмарка “Мебель-2018”, которая будет работать в Минске с 12 по 15 сентября.

Традиционная осенняя выставка-ярмарка мебели и предметов интерьера — крупнейшее мероприятие данного профиля в Беларуси. Его проводит Национальный выставочный центр “БелЭкспо” Управления делами Президента Республики Беларусь совместно с концерном “Беллесбумпром” при содействии Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности Беларуси. Это место встречи изготовителей мебельной продукции и комплектующих, организаций оптовой и розничной торговли, предпринимателей и потребителей. Главные цели выставки-ярмарки — показ свежих разработок и демонстрация перспективных направлений деятельности, презентация текущего и планируемого ассортимента, а также налаживание контактов с бизнес-партнерами и заключение договоров на поставку продукции на 2019 год.

Для представителей бизнеса специализированная выставка — лучшее место для знакомства с коллегами, потенциальными партнерами, а также их коммерческими предложениями. В 2017 году в выставке-ярмарке “Мебель” приняли участие свыше 100 предприятий и фирм из восьми стран мира. Экспозицию, занявшую площадь в 7300 кв.м, посетили более 5000 специалистов. По общему мнению участников, выставка признана успешной, и практически все экспоненты твердо заявили о намерении повторить успех и в 2018-м. Как отметил один из участников прошлогодней выставки, представитель Казахстана, “за 3-4 дня очного общения получаешь такой гигантский объем информации, который заочно можно собирать годами”. Это очень важный момент, ведь выставка нужна не только для заключения новых контрактов, но и для развития узнаваемости бренда: здесь можно показать весь спектр своей продукции и воочию увидеть все то, что производят другие.

Тематика выставки-ярмарки “Мебель-2018” охватывает широкий спектр продукции, связанной с мебелью и интерьером. В рамках работы экспозиции предусмотрена разносторонняя деловая программа. Помимо конференций и семинаров, экспонентам будет предоставлена возможность рассказать посредством презентаций, мастер-классов или в любой другой форме о своей деятельности.

Интересной будет программа и для посетителей выставки. Так, впервые на выставочной площадке пройдет конкурс профессионального мастерства по изготовлению мебели. Изготовленная мастерами мебель прямо на глазах зрителей будет передана в одно из учреждений образования Беларуси.

25-я международная специализированная выставка-ярмарка “Мебель-2018” пройдет 12-15 сентября в минском Футбольном манеже (пр-т Победителей, 20/2).

По вопросам участия обращаться к организаторам:

(+375 17) 334-67-58, (+375 29) 889-36-55;

e-mail: mebel@belexpo.by; www.belexpo.by.