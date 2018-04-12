Лучшие стройорганизации названы в Беларуси

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Церемония награждения победителей конкурса "На лучшие достижения в строительной отрасли Беларуси за 2017 год" состоялась сегодня в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Первый заместитель министра архитектуры и строительства Александр Кручанов отметил, что с каждым годом популярность конкурса набирает обороты. "Он стимулирует инициативу работников, выдвигает на передний план конкурентоспособные организации и промышленные предприятия, укрепляет корпоративную сплоченность строительного сообщества. Благодаря труду строителей наша страна становится еще богаче и краше", - сказал он.

В профессиональном состязании приняли участие 124 организации и шесть учреждений образования, готовящих специалистов для стройотрасли. Лучшие были определены в восьми номинациях: "Организация года", "Руководитель года", "Объект года", "Экспортер года", "Технология года", "Продукт года", "Энергосбережение" и "Развитие регионов малых и средних городских поселений".

Среди победителей в номинации "Организация года" ОАО "МАПИД", филиал "Строительное управление №201" ОАО "Стройтрест №35", ОАО "Трест Белсантехмонтаж №1", специализированное отделочное управление №221 ОАО "Гроднопромстрой", филиал "Специализированное управление №120" ОАО "Стройтрест №4", республиканское унитарное производственное предприятие "Гранит", ОАО "Радошковичский керамический завод", коммунальное унитарное дочернее предприятие "Управление капитального строительства Гомеля", РУП "Главгосстройэкспертиза".

Руководителями года стали генеральный директор ОАО "Мозырский домостроительный комбинат" Александр Соболев, начальник управления малой механизации ОАО "МАПИД" Андрей Сероокий, генеральный директор ОАО "Гомельстекло" Иван Протуро и другие.

В номинации "Объект года" почетные дипломы победителя вручены представителям ОАО "Гроднопромстрой" за реконструкцию нежилого здания под административное здание по ул.Тельмана, 7А в Гродно; строительного управления №5 ОАО "Стройтрест №1" и КУП "Управление капитального строительства Мингорисполкома" за строительство комплекса зданий государственного учреждения "Клинический медицинский центр" в Ждановичах Минского района" и другим.

Ежегодный республиканский конкурс "На лучшие достижения в строительной отрасли Беларуси" проводится с целью повышения качества и конкурентоспособности работ, продукции и услуг, распространения передового опыта, улучшения качества подготовки кадров для отрасли. Профессиональное состязание также призвано стимулировать организации к снижению энергозатрат в строительстве, внедрению новых материалов и технологий.

Организаторами конкурса выступают Минстройархитектуры, Союз строителей Беларуси, Республиканский комитет Белорусского профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов.-0-