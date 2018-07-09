Лучших лесорубов определили в Беларуси

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гродненском районе состоялся открытый республиканский чемпионат "Лесоруб-2018", на котором определили лучших вальщиков леса, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.

Участие в соревнованиях приняли 44 лесоруба из Беларуси, России, Литвы. Во время турнира спортсмены-вальщики смогли продемонстрировать свое мастерство в таких дисциплинах, как валка деревьев, замена цепи, раскряжевка комбинированным резом, точная раскряжевка, обрезка сучьев. Соревновались сборные и в командной эстафете.

Чемпионат проходил по правилам международных соревнований. Победителей определяли в двух подгруппах. По итогам соревнований лучшей в подгруппе А стала сборная Беларуси №2, в подгруппе Б - команда Витебского ГПЛХО. Звание лучшего лесоруба-2018 в личном зачете завоевал представитель сборной Беларуси №1 Сергей Шкудров. В подгруппе Б лучшим стал представитель команды Могилевского ГПЛХО Дмитрий Короткевич.

Победители республиканского турнира в августе представят Беларусь на Всемирном чемпионате вальщиков леса, который состоится в Норвегии. На последнем мировом первенстве, которое проходило в Висле (Польша), белорусы завоевали звание чемпионов как в общекомандном, так и в индивидуальном зачете. Нашу страну тогда также представляла сборная Министерства лесного хозяйства. Звание чемпиона мира тогда завоевал вилейчанин Валерий Дурович. Сергей Шкудров, который стал победителем нынешнего республиканского турнира, в Польше получил звание вице-чемпиона.

С начала нынешнего года национальная команда успешно проявила себя и на других международных соревнованиях. Так, в апреле сборная команда вальщиков леса Министерства лесного хозяйства заняла первое общекомандное место на международных соревнованиях Ogres tehnikuma kauss 2018 (Рига, Латвия), а в мае белорусы стали лучшими на открытом чемпионате Литвы.-0-