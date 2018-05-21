Лучших представителей 16 профессий наградят в Минске

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лучших представителей 16 профессий со всей страны наградят 22 мая в Минске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Федерации профсоюзов Беларуси.

Итоги республиканского профсоюзного фестиваля "Трудовые таланты", объединившего два масштабных конкурса ("Белорусский мастер" и "Новые имена Беларуси"), подведут во Дворце культуры профсоюзов.

Фестиваль "Трудовые таланты" впервые прошел в 2017 году, объединив тысячи профессионалов из разных сфер. Тогда конкурс "Белорусский мастер" проходил по 13 специальностям, в этом году их список расширили до 16. Так, будут названы лучшие специалисты по оказанию розничных банковских услуг, ветеринарные врачи, инструкторы по вождению, медсестры, геодезисты, швеи, парикмахеры, пекари, водители, каменщики, продавцы, операторы автозаправочных станций, слесари-инструментальщики механосборочных работ, специалисты по туризму, фотографы и педагоги.

Наряду с мастерами своего дела будут отмечены и талантливые, творческие личности - финалисты конкурса "Новые имена Беларуси". Среди них жюри определит победителей в номинациях, то есть лучших вокалистов, танцоров, артистов, выступающих в инструментальном и оригинальном жанрах.-0-