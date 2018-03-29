Макей сделал запись в Книге соболезнований в посольстве России в связи с жертвами пожара в Кемерово

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей 29 марта посетил посольство Российской Федерации в Минске и сделал запись в Книге соболезнований в связи с жертвами пожара в торговом центре в городе Кемерово. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

Глава МИД отметил страшные последствия трагедии и выразил слова сопереживания и поддержки семьям погибших.

В Беларуси скорбят в связи с произошедшей в Кемерово трагедией.-0-