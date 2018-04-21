Малая родина дает человеку жизненно необходимый багаж опыта и знаний - Жевняк

21 апреля, Хойники /Корр. БЕЛТА/. Малая родина дает каждому человеку жизненно необходимый багаж опыта и знаний. Такое мнение высказал сегодня на встрече с талантливой молодежью Хойникского района заместитель главы Администрации Президента Беларуси Владимир Жевняк, передает корреспондент БЕЛТА.
Вопрос о роли малой родины в судьбе человека задала одна из участниц встречи - культорганизатор районного Центра культуры Полина Ходас. "Я родился в Хойниках, здесь сделал первые шаги, получил знания, здесь приобрел первый трудовой опыт", - сказал Владимир Жевняк. Он считает, что этот багаж опыта и знаний бесценный. Заместитель главы Администрации поделился, что каждый раз у въездной стелы в Хойники испытывает трепетные чувства, появляются добрые воспоминания. "Хочется, чтобы родной край процветал, чтобы здесь людям жилось комфортно, чтобы жизнь кипела", - отметил Владимир Жевняк, добавив, что многое в этом плане зависит от молодежи.
В открытом диалоге с молодежью на разноплановые вопросы юношей и девушек ответили и депутаты Палаты представителей Национального собрания Людмила Макарина-Кибак, Светлана Чекан, которые родились в Хойникском районе, помощник Президента - инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко, заместитель председателя Гомельского облисполкома Владимир Привалов. На встрече ребята озвучили и несколько инициатив. К примеру, провести в Хойниках женский забег. Предложение обещали поддержать.
"Подобные встречи дают возможность молодежи рассказать о том, чем мы живем, поделиться нашими идеями и планами, предложить какие-то проекты. Это очень хорошее взаимодействие, продуктивное и интересное", - поделилась в беседе с журналистами одна из представителей талантливой молодежи - одиннадцатиклассница Хойникской гимназии Анастасия Валенчиц.-0-
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