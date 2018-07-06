6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Масштабные издания о малой родине и Европейских играх планируют презентовать в Беларуси осенью, сообщил сегодня журналистам директор издательства "Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки" Владимир Андриевич, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Владимира Андриевича, издательство готовит масштабные книги, посвященные Году малой родины и Европейским играм. Издания планируется представить осенью. Он не стал раскрывать детали, отметив, что проект, над реализацией которого работает сейчас "Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки", будет знаковым.

Владимир Андриевич подвел итоги участия белорусских книгоиздателей в XV Международном конкурсе "Искусство книги" государств - участников СНГ. Директор издательства напомнил, что жюри присудило изданиям из Беларуси первые места в 9 из 11 номинаций, а еще в одной отечественная печатная продукция заняла второе место. Гран-при присуждено издательству "Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки" за антологию одного стихотворения "Янка Купала. "А хто там iдзе?" на 100 языках мира". Он подчеркнул, что такой успех белорусской книге обеспечивает тематическое наполнение - страна всегда представляет издания, которые отображают ее традиции, культуру, развитие как суверенного государства. Не последнюю роль играют полиграфическое исполнение и дизайн.

Как сообщалось, свои лучшие книги на международный конкурс "Искусство книги" в Душанбе привезли "Мастацкая літаратура", "Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки", "Беларусь", "Народная асвета" и др. Белорусское телеграфное агентство презентовало альбомы "Імгненні стагоддзя" и "Возрождая полет. Минский завод гражданской авиации №407. 65 лет". Всего на конкурс было представлено около 200 книг из стран СНГ, в том числе 50 белорусских.-0-