2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Массовая охота на пушного зверя откроется в Беларуси 3 ноября, сообщила корреспонденту БЕЛТА специалист по связям с общественностью Государственной инспекции охраны животного и растительного мира Ольга Громович.

Охотникам разрешено добывать зайца-беляка, зайца-русака, белку, куницу лесную, куницу каменную, норку американскую, ондатру и хорька лесного. Охота на зайца-русака и зайца-беляка разрешается в светлое время суток как ружейным, так и безружейным способами. Ружейная охота на зайцев разрешена способами: из засады, с подхода, загоном. Допускается применение гладкоствольного охотничьего оружия с использованием патронов, снаряженных дробью, а также охотничьих собак всех пород, при безружейной охоте - борзых охотничьих собак и ловчих птиц.

"Ружейная охота на другие вышеперечисленные виды пушных животных разрешена в светлое время суток способом с подхода, в том числе с охотничьими собаками. Разрешенными орудиями являются гладкоствольные охотничьи ружья с использованием патронов, снаряженных дробью, нарезное охотничье оружие калибра 5,6 мм, а также охотничьи собаки - все породы, кроме гончих и борзых. При безружейной охоте разрешено применять капканы и ловушки (кроме петель)", - уточнила Ольга Громович.

В дни открытия охоты сотрудники Госинспекции будут работать в усиленном режиме. "Незаконная охота влечет административную (штраф от 20 до 50 базовых величин (БВ - Br24,5) с конфискацией или без конфискации орудий охоты и с лишением специального права), уголовную (штраф, лишение свободы на срок до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью) и гражданско-правовую (возмещение ущерба, причиненного окружающей среде) ответственность", - напомнили в пресс-службе.

Закроется сезон охоты на пушнину 27 января 2019 года.-0-