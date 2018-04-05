Материалы на конкурс БСЖ "Золотое перо" принимаются до 15 апреля

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Материалы на творческий конкурс Белорусского союза журналистов "Золотое перо" принимаются до 15 апреля, сообщили корреспонденту БЕЛТА в секретариате БСЖ.

Представляемые материалы должны быть опубликованы в печатных и интернет-СМИ, прозвучать в радиоэфире или показаны по телевидению в 2017 году. От редакции в конкурсе может участвовать один автор, одобренный первичной организацией БСЖ либо секретариатом областной организации союза.

Объявлены следующие номинации: "Премия за лучший авторский проект в интернете и социальных сетях (рубрика, раздел, блог, интернет-ТВ, СМИ в соцсетях)", "Премия им. Г.Булацкого - за разработку актуальных проблем общественно-политической жизни", "Премия за весомый вклад в развитие региональной журналистики", "Премия за создание и развитие интернет-ресурса региональных СМИ" (посещаемость в динамике, наиболее яркие разделы и рубрики, внегазетные блоки), "Премия за лучший цикл работ в радио- и тележурналистике", "Премия за лучшую работу в области фотожурналистики, дизайна", "Премия за лучшую работу в художественно-публицистических жанрах", "Премия за лучшую работу в информационных и аналитических жанрах", "Премия за весомый вклад в развитие корпоративных медиа", "Премия за гражданскую позицию журналиста".

Конкурсные работы члены ОО "БСЖ" могут предоставить до 15 апреля лично или по почте по адресу: 220013, г.Минск, ул.Сурганова, 48а, секретариат ОО "Белорусский союз журналистов" с пометкой "Золотое перо-2017".-0-