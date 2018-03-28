28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. МЧС приняло меры по минимизации последствий половодья в Беларуси. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции заместитель начальника управления аварийно-спасательных служб и ликвидации чрезвычайных ситуаций МЧС Анатолий Балябин, передает корреспондент БЕЛТА.

Предусмотрено восстановление проблемных участков и защитных дамб, ликвидация всех видов повреждений, очиcтка водопроводных сооружений от посторонних предметов и льда для беспрепятственного пропуска по ним паводковых вод. Продолжена работа с населением по необходимости отвода талых вод.

"Совместно с заинтересованными после прохождения пика паводка весеннего половодья необходимо обеспечить заполнение водой прудов и водохранилищ в объемах, которые предусмотрены правилами их технической эксплуатации. Также обеспечено уточнение населенных пунктов, где прогнозируется возможные подтопления, уточняется количество подлежащих отселению людей, идет определение мест временного размещения вывезенных материальных ценностей и животных. Прорабатывается с заинтересованными заблаговременная эвакуация тяжелобольных, немощных и одиноко проживающих граждан", - сказал Анатолий Балябин.

В целом весеннее половодье обещает быть относительно спокойным. При самом негативном сценарии возможно подтопление 140 населенных пунктов в 43 районах. Однако этот сценарий сейчас не подтверждается, обстановка складывается благоприятно. Кроме того, проводится постоянный мониторинг обстановки на гидрологических постах Белгидромета и силами МЧС.

По данным представителя МЧС, наблюдается подтопление участка автомобильной дороги, двух улиц и подворья в Петриковском районе, одного подворья в Мозыре, 29 подворий в Столбцовском районе. Также происходит незначительный рост уровня воды на реках Припять и Березина, на остальных реках наблюдаются колебания уровня воды.

Для реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные с подтоплением, в Беларуси создано 16 сводных отрядов. "Силы и средства МЧС при необходимости могут быть передислоцированы в любую точку области, в которой они находятся, в течение 3-4 часов или в любую точку страны в течение 6 часов. Они обеспечены запасами продуктов, горюче-смазочными материалами, необходимым имущественным оборудованием для автономного функционирования в течение 3 суток", - заявил Анатолий Балябин.

Также он считает, что необходимо принимать оперативные меры по запрету выхода на лед, который сейчас хрупкий. "Местным органам власти поставлена задача провести контроль за этой работой", - добавил представитель ведомства.-0-