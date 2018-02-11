МЧС провел тренировочные запуски беспилотников для мониторинга паводковой ситуации

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиаторы МЧС провели тренировочные запуски беспилотников авиационного комплекса "Бусел-М" для мониторинга паводковой ситуации, сообщили БЕЛТА в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Беларуси.
Во время тренировки отработаны действия по подготовке системы управления, технике пилотирования и обработке полученной информации.
Беспилотный авиационный комплекс "Бусел-М" предназначен для выполнения полетов в целях ведения видео-, тепловизионной съемки и фотографирования местности с борта беспилотного летательного аппарата. Крейсерская скорость полета составляет 65-70 км/ч, дальность действия - до 25 км. Полученная видеоинформация передается по радиоканалу на наземный пункт управления в режиме реального времени.
В 2018 году авиаторы планируют принять на вооружение современный беспилотный авиационный комплекс "Буревестник", предназначенный для выполнения широкого комплекса задач на максимальную дальность до 290 км. -0-
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