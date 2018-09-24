МЧС рассказало о последствиях сильного ветра в регионах Беларуси

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сильный ветер 24 сентября нарушил электроснабжение в нескольких регионах Беларуси, сообщили БЕЛТА в МЧС.
Так, в Гомельской области фиксировался ветер до 20 м/с, в итоге был обесточен 101 населенный пункт в Лельчицком и Брагинском районах. Работники МЧС и другие организации четырежды выезжали на ликвидацию последствий непогоды. В Гомеле упавшее дерево повредило автомобиль, пострадавших нет.
В Могилевской области ветер, усилившийся до 15 м/с, повалил деревья, никто не пострадал. Работники МЧС привлекались для распиловки упавших деревьев.
В Минской области последствием сильного ветра до 17 м/с стало отключение электроснабжения в 21 населенном пункте Минского, Любанского, Пуховичского, Смолевичского районов, а также в Борисове и Жодино.
Как сообщалось, в Брестской области энергетикам поступили сообщения об отключении электроэнергии в 25 населенных пунктах. В основном перебои наблюдались в Березовском, Кобринском и Пинском районах. Ветер валил и деревья. Повреждены два автомобиля, одно хозяйственное строение.
МЧС напоминает, что во время усиления ветра нужно быть предельно внимательными и осторожными, не парковать автомобили под деревьями. В случае возникновения нештатной ситуации необходимо сразу сообщить по номерам 101 или 112.-0-
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