Механизм защиты потребителей туруслуг разрабатывают в Беларуси

10 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Механизм защиты потребителей туристических услуг разрабатывают в Беларуси, сообщил сегодня журналистам заместитель министра спорта и туризма Беларуси Михаил Портной перед началом третьего заседания белорусско-украинской рабочей группы по сотрудничеству в сфере туризма, передает корреспондент БЕЛТА.

Инициатором разработки законодательной базы по защите потребителя туристических услуг выступило Министерство спорта и туризма. "Этот процесс уже начат. Каким именно будет механизм защиты, предстоит решать совместно с депутатами, туристической общественностью уже в течение следующего года", - сказал Михаил Портной. По его словам, примеры краха турфирм продемонстрировали незащищенность туриста. При разработке законодательной базы будет учтен опыт других стран, в том числе и Украины.

В целом, отметил Михаил Портной, страна-соседка является одним из стратегических партнеров для Беларуси в сфере туризма. "В этом году туристические потоки выросли в обоих направлениях. Более 2,5 млн белорусов побывали в Украине, нашу страну посетили около 1,5 млн украинцев", - подчеркнул замминистра. Граждане Беларуси в Украине чаще всего посещают морские и горнолыжные курорты. У украинцев в Беларуси востребованы такие виды туризма, как культурно-познавательный, оздоровительный, охотничий. Развивается и спортивный туризм. "В нашей стране создана исключительная инфраструктура. Только в этом году мы принимаем свыше 80 крупных спортивных мероприятий мирового и европейского уровней. В следующем году у нас проводятся II Европейские игры. Такие события, безусловно, привлекают туристов", - считает Михаил Портной.

Заместитель министра экономического развития и торговли Украины Михаил Титарчук констатировал увеличение интереса граждан двух стран и к трансграничным туристическим маршрутам. По его мнению, Беларуси и Украине важно обмениваться опытом по различным направлениям туризма, организовать правильную кооперацию, улучшить двустороннее взаимодействие для увеличения туристических потоков в обе страны. "Туризм - это важная составляющая экономического развития. По статистике, 10% мирового ВВП составляет именно туризм", - добавил он.

В обсуждении вопросов повестки заседания белорусско-украинской рабочей группы по сотрудничеству в сфере туризма принимают участие чиновники, представители бизнеса, общественных организаций. Стороны рассматривают функционирование трансграничных комбинированных маршрутов, продвижение турмаршрутов, связанных с чернобыльской тематикой, создание совместной рекламы туристических возможностей, а также обмениваются опытом по таким направлениям, как развитие туристической инфраструктуры, законодательство в сфере туризма, создание брендинга территорий и др.-0-