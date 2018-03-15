Мемориал "Хатынь" должен стать центром для почитания памяти жертв нацистского геноцида - Адамушко

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мемориал "Хатынь" должен стать национальным центром, где можно почтить память всех жертв нацистского геноцида. Такое мнение высказал кандидат исторических наук, архивист, автор сборников материалов по трагедии Хатыни Владимир Адамушко во время круглого стола, проведенного газетой "СБ. Беларусь сегодня" , сообщает БЕЛТА.

"Патриотическое воспитание в Беларуси должно строиться не только на военном, фронтовом героизме. Мы склоняем головы и перед памятью мучеников среди мирного населения Беларуси - детей, стариков. Война - это убийства, война - это страшно, война - это тупик", - сказал Владимир Адамушко. По его словам, мемориал "Хатынь" должен стать национальным центром, где можно почтить память всех жертв нацистского геноцида. Не всегда в семьях известно, где погибли их родственники. Уже и деревень тех нет на карте, а мемориальный комплекс "Хатынь" есть.

"Хатынь" - памятник общей трагедии Беларуси в годы войны, считает кандидат исторических наук, директор этого государственного мемориального комплекса Артур Зельский. По его мнению, по Хатыни сегодня известно практически все. Выполнена реконструкция произошедшего, установлена хронология. Установлены фамилии палачей-исполнителей. "Хотя, конечно, остаются некоторые вопросы без ответов, что очень досадно. До сих пор неизвестна судьба майора Эриха Кернера - командира 118-го батальона, а также Артура Вильке, начальника команды СД Логойского района, - скорее всего, именно он отдавал приказ об уничтожении деревни", - сказал Артур Зельский.

Вокруг хатынской трагедии всегда шло много разговоров. К сожалению, и домыслов возникало немало, добавила координатор проекта Белорусского фонда мира в партнерстве с Национальным архивом Беларуси "Белорусские деревни, сожженные в годы Великой Отечественной войны" Наталья Кириллова. "Чего только не говорили - особенно после развала Советского Союза. Обвиняли кого угодно: то Хатынь сожгли войска НКВД, то деревню уничтожили партизаны, то местные полицаи. И самое печальное: все это звучало как некое оправдание нацизму, совершенному преступлению. Но Хатынь - наша вечная боль! И спекуляции здесь недопустимы. Белорусский народ под оккупацией не сломился, не склонился перед врагом, не стал жить по законам, которые вводили фашисты", - сказала она.

По словам кандидата исторических наук, доцента, декана факультета философии и социальных наук БГУ Вадима Гигина, при обсуждении вопроса уничтожения советских граждан сейчас начинается детализация: якобы это не немцы делали, это делали литовцы, латыши, украинцы, казаки, белорусы, татары. В результате смены терминологии и манипуляции некоторыми деталями вина нацистов как бы размывается, в политических целях тень преступлений бросается на целые народы. "Действительно, нацизм не имеет национальностей, и в состав того же вермахта входили не только немцы. Но проводилась общая политика геноцида, организованная немецко-фашистским руководством. Осуществлялась преступная политика нацизма, направленная на уничтожение людей. И если кто-то делает акцент на национальности убийц, то вольно или невольно выполняет программу нацистов, ставивших в том числе задачу разделить, рассорить народы", - уверен Вадим Гигин.

Участники круглого стола также остановились на вопросе подчиненности мемориала "Хатынь". "Изначально подразумевалось, что мемориал станет филиалом Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны. Однако, думается, место памяти такого значения должно иметь самостоятельный общегосударственный статус и финансироваться из республиканского бюджета. "Хатынь" заслуживает быть национальным мемориалом как один из символов нашей национальной истории", - отметил Владимир Адамушко.

22 марта исполнится 75 лет с того дня, как гитлеровские каратели сожгли белорусскую деревню Хатынь.-0-