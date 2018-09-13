Мемориальная доска Якубу Коласу открыта в городе Обоянь Курской области

13 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Мемориальная доска в честь Якуба Коласа открыта в российском городе Обоянь Курской области, сообщили БЕЛТА в пресс-службе посольства Беларуси в России.

Классик белорусской литературы с 1917 до 1921 год жил вместе с семьей в Курской области, работал учителем в деревне Малые Крюки. В этот период Якуб Колас написал около 20 стихотворений, два рассказа, несколько очерков, он продолжал работу над поэмами "Сымон-музыка" и "Новая зямля".

"Воспоминания о тех временах передаются до сих пор из уст в уста. Говорят, что Малые Крюки - самое образованное село и по сей день. Местные жители считают это заслугой Коласа. Он привил любовь к чтению их бабушкам и дедушкам. Здесь же Якуб Колас создал пункт ликвидации неграмотности, организовал избу-читальню, вел просветительскую работу", - отметили в дипмиссии.

Памятная доска установлена по инициативе руководства Государственного литературно-мемориального музея Якуба Коласа при поддержке администраций Курской области и Обоянского района. Кроме того, в Обоянском краеведческом музее открылась выставка, посвященная Якубу Коласу. В экспозиции - документы и фотографии, страницы газет и копии рукописей.-0-