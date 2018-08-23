Мемориальную доску бывшему мэру Минска Василию Шарапову откроют 24 августа

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мемориальную доску бывшему председателю Мингорисполкома Василию Шарапову откроют 24 августа в столице, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Мингорисполкома.

Церемония состоится в полдень по пер.Броневой, 4. Василий Шарапов умер в прошлом году на 101-м году жизни.

Он родился 25 августа 1916 года в Сенненском уезде Могилевской губернии. С января 1955 года по январь 1968 года возглавлял Минский городской исполнительный комитет. В 2014 году ему присвоено звание "Минчанин года", а 29 июня 2016 года - звание почетного гражданина Минска.

На протяжении тринадцати лет в должности председателя горисполкома Василий Шарапов возрождал разрушенный войной город. При его участии созданы такие предприятия, как "Минскстрой", "Минскводоканал", "Мингаз", оказавшие ключевое влияние на развитие инфраструктуры Минска. Построены административные здания, включая Мингорисполком, а также многие институты, больницы, поликлиники, детские сады и универмаги, восстановлен аэропорт.-0-