19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мемориальный комплекс "Хатынь" планируется включать в обязательные туристические маршруты. Об этом сообщила журналистам заместитель начальника главного управления культуры и аналитической работы - начальник управления культуры и народного творчества Министерства культуры Беларуси Наталья Задерковская, передает корреспондент БЕЛТА.

Разработан республиканский план памятных мероприятий по случаю 75-летия трагедии Хатыни. Отдельный его пункт посвящен организации посещения мемориального комплекса и иных памятных мест, ведется работа по обязательному включению его в туристические маршруты.

К памятной дате учреждения культуры, образования, Национальная академия наук проведут в течение года ряд мероприятий. В частности, НАН Беларуси совместно с Министерством спорта и туризма планируется образовательный семинар для экскурсовод, гидов, переводчиков, всех тех, кто ведет экскурсии по памятным местам.

Наталья Задерковская также анонсировала ближайшие проекты. В Национальной библиотеке Беларуси 22 марта откроется выставка "Хатынская трагедия - 75 лет боли, скорби и памяти". Пройдет несколько крупных научных мероприятий, которые проведут Национальная академия наук, Белорусский государственный музей истории войны, мемориальный комплекс "Хатынь". Так, 20-22 марта состоится международный симпозиум, а 22-23 марта - международная конференция в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны на эту тему.

Белорусский республиканский союз молодежи проводит акцию "Молодежь помнит", цель которой - благоустройство мемориального комплекса "Хатынь".

Минобразования проводит предварительные этапы, а в апреле-мае подведет итоги школьных сочинений "Дорогами памяти". Также в белорусских школах проходят конкурсы рисунков и плакатов "Здесь говорят одни лишь камни" по тематике Хатыни.

В день трагедии 22 марта в мемориальном комплексе пройдет церемония гашения маркированного конверта. В ближайшее время издательство "Беларусь" выпустит серию открыток, а недавно увидела свет книга "Хатынь. Трагедыя беларускага народа" на трех языках - белорусском, русском и английском в издательстве "Белорусская энциклопедия имени Петруся Бровки". Автор книги - директор мемориального комплекса "Хатынь" Артур Зельский. В мемориальном комплексе 22 марта пройдет митинг-реквием, а накануне в Белгосфилармонии прозвучит "Реквием" Моцарта.

Тема хатынской трагедии никогда не должна быть забыта в Беларуси, которая понесла большие потери в годы Великой Отечественной войны, подчеркнула Наталья Задерковская.-0-