Меню из 40 блюд и английский завтрак целый день - Неделя британской кухни впервые пройдет в Минске

С 9 по 15 июня прогулка по кафе и барам Минска впервые превратится в увлекательный гастротур по Великобритании. 14 столичных кафе и ресторанов приглашают оценить разнообразие традиционной британской кухни накануне первого Большого британского фестиваля, который пройдет в субботу, 16 июня. В этот день все участники Недели откроют выездные рестораны на площади Свободы. К празднику присоединятся сразу несколько заведений Верхнего города, чтобы разливать английский эль и шотландский виски.

В посольстве Великобритании заранее составили список любимых британцами блюд и предложили белорусам представить свое авторское видение кухни со знаком GREAT. Шеф-повара 14 столичных кафе и ресторанов подготовили более 40 уникальных рецептов: пастуший пирог с мясом, горячий ростбиф с соусом из белых грибов, нежнейший стейк Веллингтон, шотландский куриный пирог "Кокки-ликки", йоркширский пудинг с колбасками, вафли со взбитыми сливками и клубникой и т.д. Определить участников можно по афише или стикерам на входной двери и специальной британской гастрокарте, которую будут подавать вместе с основным меню. Средний чек за ужин на двоих составит 25 рублей.

Стартует Неделя британской кухни в эти выходные 9-10 июня, когда в восьми столичных заведениях целый день будут подавать английские завтраки. В утреннем сете обязательно будет яичница-глазунья, хрустящие тосты, ломтики бекона, зеленый салат и фасоль, а остальные ингредиенты шеф-повара добавят по своему вкусу. Приглашают на английский завтрак до позднего вечера.

В понедельник 11 июня меню в каждом заведении расширится до 3-5 британских блюд, а к Неделе присоединятся еще 6 заведений. С полным списком участников и меню можно ознакомиться по ссылке.

16 июня во время Большого британского фестиваля, организованного посольством Великобритании, все участники откроют свои выездные рестораны в Верхнем городе. Будут готовить традиционные блюда в формате on-the-go: несколько видов фиш-энд-чипс, английские пироги с мясом, шпинатом или семгой, сочные колбаски, а на десерт - пудинги, муссы и клубника со сливками. К фудкорту присоединятся заведения Верхнего города, чтобы предложить гостям любимые британцами напитки: английский эль и шотландский виски.

Праздник начнется в 13.00, в масштабе городского фестиваля Великобритания впервые представит сферы, в которых она традиционно GREAT: культуру, бизнес, музыку, образование, спорт, театр и т.д.