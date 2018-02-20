Меры для поддержки социального бизнеса прорабатываются в Беларуси

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси прорабатываются меры для поддержки социального предпринимательства. Об этом шла речь сегодня на круглом столе в Палате представителей, передает корреспондент БЕЛТА.

Круглый стол посвящался перспективам и законодательному регулированию социального предпринимательства. Как отметила член Постоянной комиссии Палаты представителей по труду и социальным вопросам Жанна Стативко, в настоящее время в белорусском законодательстве не закреплены такие понятия, как социальное предпринимательство, социальное предприятие. По мнению парламентария, необходимость в этом назрела. Еще важнее проработать механизмы для поддержки развития социального предпринимательства.

Жанна Стативко выразила надежду, что с принятием в Беларуси пакета документов по улучшению условий ведения бизнеса социальное предпринимательство получит стимул для развития.

Депутат пояснила, что социальный бизнес может создавать новые рабочие места не только для инвалидов, но и, например, для людей, вернувшихся из мест лишения свободы, страдающих алкогольной и наркотической зависимостью. При этом главное отличие от обычного работодателя будет заключаться в том, что на социальном предприятии прибыль будут направлять не только на развитие, но и на психологическую поддержку социально уязвимых работников, их семей.

Парламентарий обратила внимание, что речь идет о создании инклюзивных рабочих мест. Таким образом, нуждающимся в поддержке работникам будет проще адаптироваться.

Во время круглого стола обсуждались концептуальные подходы к развитию социального предпринимательства в Беларуси, в том числе поддержка, которую может оказывать такому бизнесу государство. По словам заведующей отделом Научно-исследовательского института труда Министерства труда и социальной защиты Анны Закревской, эта поддержка может носить разнообразный характер - от прямого финансирования, налоговых льгот и преференций до рекламы и создания благоприятного имиджа социального бизнеса.-0-